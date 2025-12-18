แนะเลี่ยงเส้นทางสะพานลอยถล่ม ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ ขาเข้า กทม. ช่วง กม.34+500

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน จ.สมุทรปราการ แจ้งปิดการจราจร ถ.บางนา-ตราด ขาเข้า กทม. ช่วง กม.34+500 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ เนื่องจากสะพานลอยถล่มทับรถยนต์ ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ขอให้เบี่ยงออกจากเส้นทางหลัก ไปใช้ทางคู่ขนานที่ กม.35+200 คาดว่าจะใช้เวลาเคลียร์พื้นที่ประมาณ 3 ชั่วโมง
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งแนะเลี่ยงเส้นทางสะพานลอยถล่ม ถนนบางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง