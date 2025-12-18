xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 0.47 จุด มูลค่าซื้อขาย 8,200.06 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1,257.32 จุด ปรับขึ้น 0.47 จุด หรือ 0.04% มูลค่าซื้อขาย 8,200.06 ล้านบาท