จีนห่วงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เตรียมส่งทูตพิเศษมาเจรจาไกล่เกลี่ยวันนี้

วานนี้ ( 17 ธ.ค.) เวลา 23.55 น. เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ระบุว่า “เป็นที่ทราบว่า ทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีน จะเดินทางไปกัมพูชาและไทยอีกครั้ง ในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ เพื่อไกล่เกลี่ยการปะทะบริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทย
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและมิตรของกัมพูชาและไทย จีนมีความห่วงใยอย่างยิ่งกับสถานการณ์การปะทะบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศในปัจจุบัน โดยได้พยายามไกล่เกลี่ยและส่งเสริมการเจรจาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีบทบาทอย่างแข็งขันด้วยวิธีการของตนเพื่อช่วยคลี่คลายความตึงเครียดและบรรเทาสถานการณ์
ทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียจะเดินทางไปกัมพูชาและไทยอีกครั้งในวันที่ 18 ธันวาคม เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ย ผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าเข้าหากัน และฟื้นฟูสันติภาพโดยเร็ว