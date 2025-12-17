DBD พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล หวังเพิ่มความปลอดภัย -อำนวยความสะดวก ปชช.

รัฐบาล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเพิ่มช่องทางการยืนยันตัวตนให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ รองรับการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน
สำหรับบุคคลสัญชาติไทย สามารถยืนยันตัวตนได้ดังนี้
- แอปพลิเคชัน ThaiD
- แอปพลิเคชันเป๋าตัง
- แอปพลิเคชัน DBD e-Service (E-KYC)
- แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่
สำหรับชาวต่างชาติ
- แอปพลิเคชัน DBD e-Service
- แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนต้องยืนยันตัวตนด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้