ทหารไทยถูกสะเก็ดระเบิดตกใส่ด้านหลังเสียชีวิต รายที่ 21

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มีรายงานว่า พลทหาร วสันต์ ขานหัวโทน ถูกสะเก็ดระเบิดตกใส่ด้านหลัง จนเสียชีวิต ที่ จ.ศรีสะเกษ โดยถือเป็นทหารไทยพลีชีพรายที่ 21