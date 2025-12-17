xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 3.83 จุด มูลค่าซื้อขาย 32,017.40 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,256.85 จุด ปรับลง 3.83 จุด หรือ 0.30% มูลค่าซื้อขาย 32,017.40 ล้านบาท