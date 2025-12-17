สปสช.เปิดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2569 ผ่าน 4 ช่องทางออนไลน์

สำนักงานประกันสังคมอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2569 ได้ ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 68 – 31 มี.ค. 69 เพื่อให้สามารถเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมกับความต้องการด้านการรักษาพยาบาล โดยกำหนดช่องทางการให้บริการเป็นช่วง ดังนี้
1. ช่วงวันที่ 16 – 19 ธ.ค. 68 ยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
2. ช่วงวันที่ 20 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69 ซึ่งอยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล เพื่อรองรับระบบ SSO Core ขอความร่วมมือใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 ช่องทาง ได้แก่
- เว็บไซต์ www.sso.go.th (e-Self Service)
- แอปพลิเคชัน SSO Plus
- Line Official @ssothai
- แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
โดยผู้ที่ยื่นคำขอ ระหว่างวันที่ 20 – 31 ธ.ค. 68 จะมีสิทธิการรักษา ตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 และผู้ที่ยื่นระหว่างวันที่ 1 – 4 ม.ค. 69 จะมีสิทธิการรักษาตั้งแต่ 16 ม.ค. 69 และตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 69 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนสามารถยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ทั้งช่องทางออนไลน์ หรือยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับแจ้งผลผ่านสถานประกอบการ ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับแจ้งผ่านข้อความ SMS ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้จากนายจ้าง หรือเว็บไซต์ www.sso.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง