ทหารไทยเสียชีวิตเพิ่ม 1 นาย สมรภูมิบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ ( 17 ธ.ค.) เวลา 16.20 น. ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ จ.สระแก้ว ยืนยันว่า มีทหารเสียชีวิตเพิ่ม 1 นาย ในพื้นที่สมรภูมิบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว