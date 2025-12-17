ทภ.2 เผยทหารไทยเข้ายึดคืนพื้นที่ช่องอานม้าได้สำเร็จ

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 รายงานสรุปสถานการณ์การปะทะตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา วันที่ 17 ธันวาคม 2568 ในห้วงเวลา 12.00 น. ในส่วนพื้นที่ช่องอานม้า ฝ่ายไทยได้ปฏิบัติการเชิงรุกตามแผน เข้าตีและยึดที่หมายสำคัญได้สำเร็จ โดยจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณตลาดช่องอานม้าและพื้นที่ใกล้เคียง ผลการปฏิบัติ ตรวจพบทุ่นระเบิด PMN-2 เป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงอันตรายที่กำลังพลต้องเผชิญ โดยปัจจุบันฝ่ายไทยได้วางลวดหนามและระบบเครื่องกีดขวาง ปรับการวางกำลังเพื่อเสริมความแข็งแรง ณ ที่หมาย และยังคงปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องตามแผนที่กำหนดไว้