กกต.เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง สส.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า กกต.เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง สส. โดยมีกำหนด ดังนี้

-วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันเลือกตั้ง
-วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า