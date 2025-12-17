ปภ.อัปเดตโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9 จังหวัดใต้ 15 รอบ กว่า 1.56 ล้านครัวเรือน

วันนี้ (17 ธ.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อัปเดตความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 แบบเหมาจ่ายในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท ใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วันขึ้นไป 3) ที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป และ 4) ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัย แต่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป
ปัจจุบัน (17 ธ.ค.) ปภ.และธนาคารออมสินได้โอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว 15 ครั้ง (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 และ 16 ธ.ค. 68) ใน 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 1,556,880 ครัวเรือน เป็นเงินกว่า 14,011,920,000 บาท โดยจังหวัดสงขลามีผู้ได้รับการช่วยเหลือมากที่สุด จำนวน 531,515 ครัวเรือน (เฉพาะอำเภอหาดใหญ่ 185,650 ครัวเรือน) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 428,807 ครัวเรือน จังหวัดพัทลุง 183,696 ครัวเรือน จังหวัดปัตตานี 176,985 ครัวเรือน จังหวัดยะลา 78,445 ครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส 74,642 ครัวเรือน จังหวัดสตูล 58,683 ครัวเรือน จังหวัดตรัง 16,147 ครัวเรือน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 7,960 ครัวเรือน ทั้งนี้ พบการโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน 19,294 ครัวเรือน เนื่องจากบัญชีธนาคารไม่ปกติ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล โดยเมื่อวานนี้ (16 ธ.ค. 68) มีการโอนเงินเพิ่มเติมอีก 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง 11 ครัวเรือน จังหวัดนครศรีธรรมราช 6,743 ครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส 40 ครัวเรือน จังหวัดยะลา 28 ครัวเรือน และจังหวัดสงขลา 1,332 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 73,386,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้โอนเงินเพิ่มเติมให้กับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวม 11 จังหวัด 93 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 837,000 บาท
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อธนาคารใดก็ได้ เพื่อผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด และประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2568 ผ่านช่องทาง https://flood68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ