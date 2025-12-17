"หมอวรงค์"เผย 5 เหตุผลทำไมพรรคไทยภักดีหนุนการสู้รบทหารหาญ

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ทำไมพรรคไทยภักดีสนับสนุนการสู้รบของทหารหาญ
ในสถานการณ์การสู้รบ ระหว่างไทยกับกัมพูชา ได้มีคนส่วนหนึ่งออกมาเรียกร้อง ให้มีการยุติการสู้รบ โดยอ้างว่าต้องการสันติภาพ ซึ่งเป็นสูตรประจำ ของคนกลุ่มนี้ ทั้งๆที่ไม่สอดคล้อง ทั้งเหตุและผลของ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
พรรคไทยภักดียังยืนยัน สนับสนุนการสู้รบของพี่น้องทหารหาญ ด้วยหลักเหตุและผลดังนี้
1.การสู้รบที่เกิดขึ้น เป็นการเริ่มต้นของฝ่ายกัมพูชา ที่โจมตีฝ่ายทหารไทย หลังๆมานี้มีการโจมตีบ้านเรือนของพลเรือน ฝ่ายไทยจึงมีสิทธิสู้รบเพื่อป้องกันตนเอง ตามกฏบัตรสหประชาชาติข้อ51
2.การสู้รบที่เกิดขึ้น เป็นการสู้รบเพื่อป้องกันดินแดน ที่ประเทศไทยยึดถือมาตลอด และฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายรุกคืบ มาอย่างต่อเนื่องในหลายสิบปีที่ผ่านมา และพิสูจน์แล้วว่า ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจา
3.เป้าหมายการรบครั้งนี้ จึงมีความชัดเจนเพื่อปกป้องดินแดน ทำลายพื้นที่ซ่องสุมทางทหาร ตามพื้นที่ชายแดน และผลพลอยได้คือ การทำลายบ่อน และรังแสกมเมอร์ในพื้นที่ ตามที่หลายฝ่ายเคยเสนอ
4.ถ้าหากมีการหยุดการสู้รบกลางคัน เหมือนครั้งการรบเดือนกรกฎาคม2568 ที่ผ่านมา สถานการณ์ความขัดแย้ง ในรอบต่อไปอาจมีความเสี่ยงที่จะหนักกว่าครั้งนี้
ทั้งการกระทบกระทั่ง เปิดโอกาสให้ซ่องสุมอาวุธ และการเจรจากับระบอบฮุนเซน การลงนามที่ แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นสักขีพยานก็ยังไม่ได้ประโยชน์ใดๆ การหยุดรบกลางคันจึงไม่เกิดประโยชน์
5.สันติภาพที่แท้จริงและถาวร กับระบอบฮุนเซน จึงอยู่ที่การรบที่ฝ่ายไทย สามารถปิดเกมได้แบบไม่คาราซัง และเบ็ดเสร็จ เหมือนกับที่ทางเวียตนามได้กระทำ สังเกตได้ในระยะหลัง กัมพูชาไม่เคย ท้าทายทางทหารกับเวียตนามเลย