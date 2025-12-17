ปภ.แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้ช่วงอากาศแห้ง-มีลมแรง เสี่ยงไฟไหม้ลุกลามรวดเร็ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้ในช่วงสภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง โดยตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟให้อยู่ในสภาพปลอดภัย รวมถึงปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งานทุกครั้ง ปิดวาล์วถังแก๊สและปิดเตาแก๊สให้สนิท อีกทั้งไม่เผาขยะและเศษวัชพืชในที่โล่งหรือขณะลมพัดแรง ดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้ง ดับธูปเทียนบูชาพระก่อนเข้านอนหรือออกจากที่พักอาศัยทุกครั้ง ตลอดจนติดตั้งถังดับเพลิงในจุดที่สามารถนำไปใช้ดับไฟได้สะดวก
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ระยะนี้มวลอากาศเย็นเข้าปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้สภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้ ดังนี้ หมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟ
หากเครื่องไฟฟ้าชำรุด สายไฟมีรอยแตก มีกลิ่นเหม็นไหม้ ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งานทุกครั้ง ไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับปลั๊กไฟสายพ่วง และไม่เสียบชาร์ทสมาร์ตโฟนบนที่นอนหรือโซฟา เพราะหากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร จะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ รวมถึงไม่ประกอบกิจกรรมที่ใช้ไฟหรือก่อให้เกิดประกายไฟทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล เช่น จุดยากันยุง จุดธูปเทียนบูชาพระ รวมถึงการทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับสนิท ขอให้ดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนทิ้งและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีวัสดุไวไฟ อีกทั้งงดเผาขยะและเศษวัชพืชในที่โล่งแจ้งหรือในช่วงที่มีลมพัดแรง หากจำเป็นควรเผาในภาชนะที่ปิดมิดชิดและมีผู้ดูแลใกล้ชิด เพื่อป้องกันไฟลุกลามจนเกิดเพลิงไหม้ไปยังบ้านเรือนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัย โดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง จัดเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อน และปิดวาล์วถังแก๊ส รวมถึงปิดเตาแก๊สให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน นอกจากนี้ ควรติดตั้งถังดับเพลิงในจุดที่สามารถนำไปใช้งานได้สะดวก จะทำให้สามารถดับไฟได้ทันที
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย รวมถึงประสานขอรับความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID 1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง