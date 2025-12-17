ตม.เข้มเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางฟรีวีซ่าเข้าไทย กันผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อความมั่นคง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าไทย โดยสั่งการด่าน ตม. สนามบินหลัก 5 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่ ใช้มาตรการเด็ดขาดกับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อความมั่นคง เป้าหมายหลัก คือ ชาวต่างชาติ 2 กลุ่ม ที่ใช้ฟรีวีซ่าเดินทางเข้าไทย ได้แก่ กลุ่มนักรบรับจ้าง จากยุโรปตะวันออกและเอเชียตอนบน และ กลุ่มชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้าไทยในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ดูผิดวิสัยปกติหากเข้ามาเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งหากมีธุรกิจตามหลักกฎหมายในไทย ต้องขอวีซ่าจากสถานทูตไทยให้ถูกต้องทุกรายก่อน เพื่อให้มีการคัดกรองตั้งแต่ต้นทาง