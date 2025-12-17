GI ยกระดับข้าวไทยสร้างมูลค่า 3 ไตรมาสแรก ปีนี้ กว่า 8,000 ล้านบาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ข้าวไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI รวม 24 รายการ จาก 31 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 3 ไตรมาสแรก (ม.ค. - ก.ย.) ปี 68 มากกว่า 8,000 ล้านบาท สะท้อนคุณภาพและอัตลักษณ์ข้าวไทยที่ได้รับการยอมรับจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ ช่วยสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนกว่า 6 แสนครัวเรือน
ข้าวไทย GI ที่สร้างมูลค่าสูงสุด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิพะเยา สร้างมูลค่ากว่า 6,156 ล้านบาท ตามด้วยข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี และข้าว GI อีกหลากหลายสายพันธุ์จากทุกภูมิภาค ซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์ด้านกลิ่น รสสัมผัส วิธีการปลูก และสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่น
ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าผลักดันการขึ้นทะเบียนและพัฒนาสินค้า GI กลุ่มข้าวในพื้นที่ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและเกษตรกรท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน