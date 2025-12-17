xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 10 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 65,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.44 น. ครั้งที่ 10 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,350.00  บาท รับซื้อบาทละ 64,250.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,959.48 บาท