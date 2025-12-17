ศูนย์แถลงข่าวฯ รุกสมรภูมิสื่อสาร นําเสนอข้อเท็จจริงสู่ประชาคมโลก เพิ่ม 5 ภาษา ครอบคลุมอาเซียน

เมื่อเวลา 10.00 น. (17 ธ.คน.) ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวย้ำหลักการศูนย์ฯ แห่งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยึดหลักการ 5 ข้อ ในการดําเนินการ คือ
1. ความชอบธรรม
2. ด้านมนุษยธรรม
3. ความโปร่งใส เท่าที่ปลอดภัย
4. สื่อสารทิศทางเดียวกัน
5. สร้างความเชื่อมั่นและขวัญกําลังใจ
ปัจจุบันศูนย์แห่งนี้ได้มีการสื่อสารผ่านภาษาไทย อังกฤษ กัมพูชา จีน รัสเซีย ฝรั่งเศส อารบิก สเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี อนาล็อก (ซึ่งเป็นภาษาที่ฟิลิปปินส์ใช้) และได้เพิ่มเติมภาษา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ สปป.ลาว ให้ครอบคลุมทุกภาษาที่ใช้ในอาเซียน เพื่อนําเสนอข้อเท็จจริงให้ประชาคมโลกและประชาชนในอาเซียนได้รับทราบข้อเท็จจริงต่างๆ พร้อมย้ำว่าศูนย์แห่งนี้ยังมุ่งมั่นดําเนินการในลักษณะนี้เพื่อนําข้อมูลสู่ประชาชนอย่างท่วงที
