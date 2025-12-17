เลขาฯ กกต.ยันพื้นที่ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา จัดเลือกตั้งตามกำหนด

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงการจัดการเลือกตั้งตามพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ยอมรับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาย่อมกระทบต่อการความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่ยืนยันไม่กระทบกับการจัดการเลือกตั้ง กกต. มีวิธีการบริหาร เราอยากให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดวัน จึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยในการแก้ปัญหา แต่ยืนยันว่ากกต. เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกอยู่แล้ว
เมื่อถามถึงในกรณีบางพื้นที่ชายแดนที่มีการประกาศกฎอัยการศึกจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไร นายแสวง กล่าวว่า เรามีแผนอยู่แล้ว ถ้าเป็นกฎอัยการศึก ต้องมาดูสาระสำคัญของกฎอัยการศึก มั่นใจว่าไม่กระทบกับการเลือกตั้งแม้ว่าวันเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีเหตุประทะกันเกิดขึ้นก็ตาม เพราะเราบริหารภายใต้สถานการณ์พิเศษตามที่กฎหมายให้อำนาจเรา เราทำน้อยกว่ากฎหมายไม่ได้
เมื่อถามว่าสามารถนำหน่วยเลือกตั้งไปการเลือกตั้งที่ศูนย์อพยพได้ นายแสวง กล่าวว่า ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ แต่ก็มีวิธีการเอาหน่วยเลือกตั้งไปหาคนและเอาคนไปหาหน่วยเลือกตั้งอยู่แล้ว ย้ำว่ามีทางออก
