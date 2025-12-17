xs
xsm
sm
md
lg

14.00 น. ทองปรับแล้ว 8 ครั้ง [+450] รูปพรรณขายออก 65,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 14.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 8 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 450 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,250 บาท ขายออกบาทละ 64,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,959.48 บาท ขายออกบาทละ 65,150 บาท