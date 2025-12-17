ปชน.นัดติวเข้มว่าที่ผู้สมัคร สส. 17-18 ธ.ค.นี้

วันที่ 17-18 ธันวาคมนี้ ที่โรงแรมอวานา บางกอก โฮเทล ย่านบางนา พรรคประชาชนมีการจัดสัมมนาว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตจากทั่วประเทศ โดยมีการส่งข้อความแจ้งว่าที่ผู้สมัคร สส. เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 ธ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ มีการแจ้งว่าที่ผู้สมัครทั้งตัวจริงและสำรองจำนวน 120 คน เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการจัดเรียงลำดับว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ว่าใครอยู่ในลำดับใด โดยก่อนหน้านี้มีผู้เข้ารับกันคัดสรรเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อกว่า 1,500 คน ซึ่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรของพรรคประชาชน และการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการอย่างเข้มข้นจนเหลือ 120 คนดังกล่าว
สำหรับกำหนดการในวันที่ 17 ธันวาคม มีการเปิดลงทะเบียนในเวลา 12.00 น. และเริ่มการสัมมาในเวลา 13.00 น. โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และนายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรค กล่าวต้อนรับและชี้แจงกำหนดการ จากนั้นฝ่ายกฎหมายของพรรค ชี้แจงการเตรียมเอกสารตามกฎหมายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “การเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง” โดยนายกิตติชัย เตชะกุลวณิชย์ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายงานบริหารท้องถิ่น ขณะที่ในช่วงเย็นเป็นการติวเข้มนโยบาย โดยฝ่ายนโยบายพรรค
ส่วนวันที่ 18 ธันวาคม เริ่มการสัมมนาตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเป็นการติวเข้มนโยบายพรรค จากฝ่ายนโยบาย ตามด้วยแคมเปญรณรงค์หาเสียง 2569 โดยฝ่ายสื่อสารและรณรงค์ จากนั้นนายศรายุทธิ์ จะบรรยายหัวข้อ "ความสำคัญของเครือข่าย และการชนะเลือกตั้ง" และปิดท้ายด้วยการบรรยายในหัวข้อ "รัฐบาลประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย" โดยนายณัฐพงษ์ ก่อนจบกิจกรรมในช่วงเที่ยง