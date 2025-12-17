แบงก์ชาติสำรองธนบัตรกว่า 7 หมื่นล้านบาท รองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่

นางบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2568 ต่อเนื่องถึงเทศกาลปีใหม่ 2569 เป็นช่วงที่ประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรเพิ่มขึ้นกว่าปกติ จากการจับจ่ายใช้สอย การให้ของขวัญตามประเพณีปีใหม่ และการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงดังกล่าว ธนาคารพาณิชย์จะเบิกถอนธนบัตรจาก ธปท. เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน จึงคาดว่ามูลค่าเบิกถอนสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาปกติ โดย ธปท. ได้เตรียมสำรอง ธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ ไว้อย่างเพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับบริการที่สะดวกและทั่วถึง