ญี่ปุ่นสั่งระงับปล่อยจรวด H3 นำส่งดาวเทียม "มิจิบิกิ" หลังพบระบบขัดข้อง

ญี่ปุ่นออกคำสั่งระงับการปล่อยจรวด H3 ที่มีภารกิจบรรทุกดาวเทียม "มิจิบิกิ หมายเลข 5" (Michibiki No. 5) ขึ้นสู่อวกาศเป็นการฉุกเฉินในวันนี้ (17 ธ.ค.)
ประกาศจากฐานปล่อยจรวดระบุว่า เดิมทีดาวเทียมมิจิบิกิมีกำหนดถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในเวลา 11.11 น. ตามเวลาท้องถิ่น แต่ภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องยกเลิกเนื่องจากตรวจพบความผิดปกติในระบบ โดยขณะนี้องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียดของสถานการณ์ดังกล่าว
ดาวเทียมมิจิบิกิของญี่ปุ่นได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบ GPS สำหรับสมาร์ตโฟน ระบบนำทางในรถยนต์ และบริการอิงตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ โดยระบบในปัจจุบันประกอบด้วยดาวเทียมจำนวน 5 ดวงโคจรอยู่เหนือประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในด้านการนำทางเท่านั้น แต่ยังช่วยในการแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวฉุกเฉินในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณสื่อสารอีกด้วย
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นมีเป้าหมายที่จะสร้างระบบดาวเทียมจำนวน 7 ดวง ให้มีศักยภาพในการระบุตำแหน่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาดาวเทียมของต่างประเทศ ซึ่งดาวเทียม "มิจิบิกิ หมายเลข 5" ถือเป็นภารกิจลำดับที่ 6 ของโครงการนี้
อนึ่ง เดิมทีการปล่อยจรวดมีกำหนดการในวันที่ 7 ธันวาคม แต่ถูกเลื่อนออกไปหลังจากตรวจพบความผิดปกติในหน่วยวัดความเฉื่อย (Inertial Measurement Unit) ที่ติดตั้งอยู่บนตัวจรวด