ยธ.ประกาศต้านโกง โปร่งใส ไม่คอร์รัปชัน ตั้งเป้าดัชนี CPI ติด Top20 ของโลกภายในปี 2579

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ยุติธรรมต้านโกง โปร่งใส ไม่คอร์รัปชัน" เนื่องในวันต่อต้านทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยกล่าวว่า การต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นนโยบายและมาตรการสำคัญ ที่รัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม ตระหนัก และให้ความสำคัญ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้เห็นชอบกำหนดให้มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ขึ้นในทุกส่วนราชการ มีเจตนารมณ์สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในหน่วยงาน ลดและปิดโอกาสการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรม ได้บูรณาการ ประสานความร่วมมือ และขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติ ตามภารกิจดังกล่าวมาโดยตลอด จนบรรลุผลได้เป็นที่น่าพอใจยิ่ง
อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไป สำหรับการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานนั้น ตนเน้นย้ำให้ทุกหน่วย และผู้เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นถือปฏิบัติตามนโยบายหลัก 3 ประการ คือ
1. ยืนหยัดตามเจตนารมณ์ No Gift policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. ขับเคลื่อนค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร ด้วยความสุจริต จิตบริการ และยุติธรรม
ขอให้ร่วมเป็นพลังสำคัญของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมาย ระดับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (CPI) ให้อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลก ภายในปี 2579