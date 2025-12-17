xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า -0.74 จุด มูลค่าซื้อขาย 17,706.66 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 0.74 จุด หรือ -0.06% ที่ระดับ 1,259.94 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 17,706.66 ล้านบาท