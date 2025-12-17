ธุรกิจ Cloud Service และ Cyber Security แชมป์ธุรกิจดาวรุ่งปี 69

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจแถลงผลการวิเคราะห์ "10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง–ดาวร่วง ปี 2569" ของสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยการประเมินใช้เกณฑ์ 5 ด้าน ได้แก่ ยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิ ความเสี่ยง/การแข่งขัน และความต้องการของตลาด เพื่อสะท้อนเมกะเทรนด์เศรษฐกิจไทยในปีหน้า
สำหรับ 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2569 ได้แก่
1. ธุรกิจ Cloud Service และธุรกิจบริการ Cyber Security
ปัจจัยสนับสนุน:
- การขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี AI/IoT
- ความต้องการด้านความปลอดภัยข้อมูลจากองค์กร
- การบังคับใช้กฎหมาย PDPA ที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปกป้องข้อมูล
2. Social Media และ Online Entertainment / ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์, YouTuber, Influencer / ธุรกิจโทรคมนาคม / ธุรกิจนายหน้าออนไลน์
ปัจจัยสนับสนุน:
- พฤติกรรมผู้บริโภคใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้น
- การเติบโตของคอนเทนต์และช่องทางโฆษณาใหม่ ๆ
- เครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้ธุรกิจดิจิทัลขยายตัว
3. ธุรกิจ E Commerce / ธุรกิจความเชื่อ (สายมู, หมอดู, ฮวงจุ้ย)
ปัจจัยสนับสนุน:
- ระบบโลจิสติกส์และชำระเงินออนไลน์ที่แข็งแรง
- กระแสความเชื่อและ Soft Power ที่ดึงดูดทั้งตลาดในประเทศและต่างชาติ
4. ธุรกิจการแพทย์และความงาม / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ธุรกิจเงินด่วน–โรงรับจำนำ / ธุรกิจ AI
ปัจจัยสนับสนุน:
- Aging Society และบริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
- ภาวะเงินเฟ้อและหนี้ครัวเรือน ทำให้ความต้องการสินเชื่อเพิ่ม
- เทคโนโลยี AI เป็นหนึ่งในหัวใจของการพัฒนาโซลูชันธุรกิจใหม่
5. ธุรกิจโลจิสติกส์ Delivery & คลังสินค้า / Street Food & ตลาดนัดกลางคืน / ธุรกิจสัตว์เลี้ยง
ปัจจัยสนับสนุน:
- การเติบโตของการซื้อขายออนไลน์และพฤติกรรมการใช้บริการนอกบ้าน
- เทรนด์ Pet Humanization ขยายตลาดสัตว์เลี้ยงและบริการที่เกี่ยวข้อง
6. ธุรกิจพลังงานทดแทน (โซลาร์เซลล์) / ธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพและความงาม
ปัจจัยสนับสนุน:
- นโยบายพลังงานสะอาดและผลกระทบราคาพลังงาน
- ความตื่นตัวด้านสุขภาพและการป้องกันโรค
7. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุน / ธุรกิจเกมส์
ปัจจัยสนับสนุน:
- ความต้องการคำปรึกษาสำหรับการวางแผนการเงินและการลงทุน
- การเติบโตของอีสปอร์ตและเกมมือถือในตลาด
8. ธุรกิจสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging) / ธุรกิจการเงิน–ธนาคาร Fintech / EdTech
ปัจจัยสนับสนุน:
- นโยบายสนับสนุนรถ EV และบริการที่เกี่ยวข้อง
- การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการเงินดิจิทัล
- ความต้องการทักษะด้านดิจิทัลและการศึกษาออนไลน์ที่สูงขึ้น
9. ธุรกิจประกันภัย–ประกันชีวิต / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) / ธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยสนับสนุน:
- ความตระหนักด้านการวางแผนสุขภาพและความปลอดภัยทางการเงิน
- พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
- การให้ความสำคัญกับ ESG และ Net Zero
10. ธุรกิจรถยนต์ EV / ธุรกิจการบิน / ธุรกิจเสริมสวย ต่อผม ทำเล็บ / ตู้หยอดเหรียญ & สะดวกซัก / ธุรกิจด้านกีฬา
ปัจจัยสนับสนุน:
- EV ได้รับแรงหนุนจากนโยบายรัฐและการแข่งขันด้านราคา
- การฟื้นตัวของท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน
- พฤติกรรมดูแลสุขภาพและความงามของผู้บริโภคยุคใหม่
ส่วน 10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ปี 2569 ได้แก่
1. ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Cafe) – คะแนนร่วง 7.5
2. ร้านขายหนังสือ แผงหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ – คะแนนร่วง 8.3
3. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่มี Platform Online – คะแนนร่วง 9.5
4. ร้านโชห่วย (Traditional Trade) – คะแนนร่วง 10.2
5. ธุรกิจผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม – คะแนนร่วง 11.7
6. ธุรกิจถ่ายเอกสาร – คะแนนร่วง 13.6
7. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบดั้งเดิม – คะแนนร่วง 14.5
8. ธุรกิจของเล่นเด็ก – คะแนนร่วง 15.5
9. ธุรกิจร้านถ่ายรูปและล้างอัดภาพแบบดั้งเดิม – คะแนนร่วง 16.0
10. ธุรกิจรถยนต์มือสอง – คะแนนร่วง 17.8
ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจดาวร่วง ส่วนใหญ่เกิดจากโมเดลธุรกิจที่ไม่ตอบโจทย์โลกดิจิทัล และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่า เช่น ธุรกิจที่พึ่งพาสื่อสิ่งพิมพ์แบบเดิม หรือบริการที่ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีใหม่
สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า แนวโน้มธุรกิจที่เติบโตมากที่สุดสะท้อนเมกะเทรนด์เศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล Aging Society, Wellness & Lifestyle, และความต้องการด้านความปลอดภัยข้อมูล ในขณะที่ธุรกิจที่ตกอันดับสะท้อนความล้าสมัยของโมเดลธุรกิจดั้งเดิม ซึ่งไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ