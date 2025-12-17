11 เดือนปี 68 ยอดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่กว่า 8 หมื่นบริษัท

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2568 พบว่ามีการจัดตั้งบริษัทใหม่รวมทั้งสิ้น 80,064 บริษัท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อทิศทางเศรษฐกิจไทย และการเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่องของภาคเอกชน
โดยเดือนที่มีการจดทะเบียนบริษัทใหม่สูงสุด คือ เดือนมกราคม 2568 จำนวน 8,862 บริษัท ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นปีที่ผู้ประกอบการจำนวนมากตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ขณะที่เดือนเมษายน 2568 มีจำนวนการจดทะเบียนต่ำที่สุดที่ 6,325 บริษัท สอดคล้องกับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์
สำหรับวันที่มีการจดทะเบียนบริษัทมากที่สุด คือ วันที่ 8 สิงหาคม 2568 จำนวน 779 บริษัท รองลงมา ได้แก่ วันที่ 9 กันยายน 2568 จำนวน 767 บริษัท และวันที่ 9 มกราคม 2568 จำนวน 716 บริษัท ซึ่งพบว่าหลายวันที่มีการจดทะเบียนสูง เป็นวันที่มีเลขซ้ำหรือเลขมงคล สะท้อนพฤติกรรมผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับจังหวะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงพลังของภาคธุรกิจไทยที่ยังคงปรับตัว เดินหน้า และมองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน โดยรัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน