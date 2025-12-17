ภท.เตรียมเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ชู "พูดแล้วทำ พลัส" ขยายสิ่งที่ทำไว้

นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง ว่า เป็นการเตรียมการการเลือกตั้ง ตามไทม์ไลน์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศ ได้มีการพูดคุยกับผู้สมัคร ในเรื่องของข้อปฏิบัติ ข้อควรระวังตามแบบแผนปกติของการเลือกตั้งอยู่แล้ว
ส่วนการชูสโลแกน "พูดแล้วทำ พลัส" นางสาวแนน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยยังยืนหยัดในจุดยืนและอุดมการณ์ที่พูดแล้วทำให้สำเร็จ ส่วนคำว่า "พลัส" คือการขยายความ ทั้งแนวนโยบาย และทำให้ประชาชนเห็นว่า สิ่งที่เราทำสำเร็จมาแล้ว หรือสิ่งที่กำลังทำอยู่ในช่วงที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี สองเดือนที่ผ่านมา มีทั้งการขยายแนวนโยบาย ครบทุกมิติของประเทศ ซึ่งนายอนุทินได้พูดเอาไว้ในแนวหลักๆ
สำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย จะเปิดตัวเมื่อใด และจะมีครบทั้งสามคนหรือไม่นั้น โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า จะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ และจะเปิดตัวแน่นอน อย่างไรก็ตาม เราเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากการทำงาน จากประสบการณ์ด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีความสามารถ ไม่ใช่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แต่เป็นแคนดิเดตทุกอย่างของพรรค ที่เราเลือกจากหลายมิติ คือทุกคนต้องพร้อมทำงาน ซึ่งสำคัญที่สุด
ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีก 2 คน จะเป็นนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายเอกนิติ นิติทัฑณ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือไม่นั้น ต้องรอดูอีกที
เมื่อถามว่าการหาเสียงท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก จะเป็นข้อจำกัดในการหาเสียงหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า นี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรก ว่าช่วงเลือกตั้งมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น กินพื้นที่หลายจังหวัด ไม่ใช่เฉพาะโซนอีสานใต้ แต่รวมไปถึงภาคตะวันออกด้วย ซึ่งต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ในเรื่องของการเข้าถึงประชาชน ในยุคสมัยนี้ ไม่ใช่แค่การติดป้ายหาเสียงอย่างเดียว แต่ยังมีสื่อออนไลน์ที่จะสามารถเข้าหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้