โฆษก ทบ.รับกำลังพลหาย 2 นาย หลังถอนกำลังเนิน 350 วันนี้เร่งระดมค้นหาใหม่

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกระแสข่าวในโซเชียล ระบุคลิปว่อน ทหารเขมรแย่งเอาอาวุธปืนจากร่างทหารไทยที่ปราสาทตาควาย ว่า จากการเข้าตีเพื่อควมคุมที่หมาย เนิน 350 ฝ่ายไทยเข้าตีเพื่อกดดัน แต่โดนต่อต้านอย่างหนัก เมื่อถอนตัวพบกำลังพลหายไป 2 นาย แต่ด้วยสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากสภาพการมองเห็นจำกัด ประกอบกับอุปสรรคจากสภาพภูมิประเทศ ทุ่นระเบิด และการยิงต้านทาน ทำให้ยังไม่เหมาะต่อการค้นหาเร่งด่วนขณะนั้น จึงกลับลงมาทำแผนเพื่อจะเข้ากู้ร่างอีกครั้งในวันนี้ ซึ่งจะระดมการค้นหาทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ เพื่อนำกำลังพลกลับมาให้ได้