เหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา กระทบสัตว์เลี้ยงกว่า 6.5 ล้านตัว

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โดยดำเนินการเฉพาะหน้าและการสำรวจความเสียหาย เพื่อเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด
ทั้งนี้ จากรายงานของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ วันที่ 15 ธันวาคม 2568 พบว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม 28 อำเภอ มีจำนวนสัตว์ในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,536,689 ตัว สัตว์ตายสะสม 171 ตัว ส่วนใหญ่ เป็นโค-กระบือ ในระยะเร่งด่วน กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการอพยพสัตว์ออกจากพื้นที่เสี่ยงสะสมแล้ว 809 ตัว ให้การช่วยเหลือสัตว์ รวม 15,945 ตัว และรักษาสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแล้ว 949 ตัว ซึ่งที่ผ่านมาได้สนับสนุนด้านอาหารสัตว์ตั้งแต่เกิดเหตุปะทะ โดยแจกจ่ายอาหารหยาบแห้งสะสมแล้ว 101,800 กิโลกรัม อาหารข้น 21,790 กิโลกรัม และอาหารสำหรับสุนัข แมว 8,825 กิโลกรัม พร้อมแจกถุงยังชีพสัตว์ และชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เช่น แร่ธาตุ ยา และวิตามิน โดยยังคงเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
สำหรับหลักเกณฑ์ได้กำหนดตามประเภทสัตว์เลี้ยงและจำแนกตามช่วงอายุและจำนวนสูงสุดที่ให้ความช่วยเหลือต่อราย ดังนี้ โค อายุ 2 ปีขึ้นไป อัตราชดเชยไม่เกิน 35,000 บาทต่อตัว (ไม่เกิน 5 ตัวต่อราย) กระบือ อายุ 2 ปีขึ้นไป อัตราไม่เกิน 39,000 บาทต่อตัว (ไม่เกิน 5 ตัวต่อราย) สุกร อายุ 30 วันขึ้นไป อัตราไม่เกิน 3,000 บาทต่อตัว (ไม่เกิน 10 ตัวตัวราย) แพะ-แกะ อายุ 30 วันขึ้นไป อัตราไม่เกิน 3,000 บาทต่อตัว (ไม่เกิน 10 ตัวต่อราย) สัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด นกกระทา นกกระจอกเทศ อัตราช่วยเหลือแตกต่างกันตามช่วงอายุและประเภท โดยช่วยเหลือสูงสุด 300-1,000 ตัวต่อราย แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ ชดเชยในอัตรา 1,980 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดตามข้อมูล แจ้งความเสียหาย หรือขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเบอร์ติดต่อด่วน อุบลราชธานี 06-4295-5989 ศรีสะเกษ 0-4561-2928 สุรินทร์ 0-4451-1488 บุรีรัมย์ 0-4461-1988 สระแก้ว 0-3725-8039 จันทบุรี 0-3931-2601 ตราด 08-1831-6590 รัฐบาลขอให้พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มั่นใจว่ารัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่