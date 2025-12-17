ส่งออกญี่ปุ่นโตสุดในรอบ 9 เดือน ได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อของยุโรป

กระทรวงการคลังญี่ปุ่น เปิดเผยตัวเลขการส่งออกเดือนพฤศจิกายนขยายตัวร้อยละ 6.1 เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 9 เดือน สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าจะโตร้อยละ 4.8 ทั้งยังขยายตัวต่อเนื่องหลังจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ในเดือนตุลาคม
การส่งออกของญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนจากการที่ส่งออกสินค้าไปยุโรปตะวันตกเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 และส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ทางกลับกัน ญี่ปุ่นส่งออกไปจีนแผ่นดินใหญ่ลดลงร้อยละ 2.4 อันเป็นผลจากความตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นกับจีน หลังจากที่ทาคาอิจิ ซานาเอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ความพยายามของจีนในการใช้กำลังยึดไต้หวันอาจกระตุ้นให้เกิดการแทรกแซงโดยกองทัพญี่ปุ่น ซึ่งนำไปสู่การที่จีนจำกัดการนำเข้าอาหารทะเลญี่ปุ่น
ขณะเดียวกัน การนำเข้าของญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ส่งผลให้ญี่ปุ่นเกินดุลการค้า 3.223 แสนล้านเยน หรือ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนพฤศจิกายน
ตัวเลขดังกล่าวได้รับการเปิดเผยหลังสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่แท้จริง หดตัวลง 2.3% ในไตรมาส 3/2568 เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งย่ำแย่กว่าการประมาณการเบื้องต้นที่ระบุว่าหดตัว 1.8% โดยเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการลงทุนในภาคธุรกิจ และความไม่แน่นอนที่เป็นผลมาจากภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ ตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส โดยถูกกดดันจากหลายปัจจัยชั่วคราว ซึ่งรวมถึงการส่งออกที่ซบเซา อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการส่งออกของญี่ปุ่นจะฟื้นตัวในไตรมาสเดือนตุลาคม-ธันวาคม เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มคลี่คลายลงหลังการเจรจา