ทหารไทยพลีชีพเพิ่ม 2 นาย จากเหตุปะทะในพื้นที่ตาควาย-เนิน 350

เมื่อเวลา 21.53 น. วานนี้ (16 ธ.ค.) เพจกองทัพภาคที่ 2 รายงานสถานการณ์การปฏิบัติการทางทหาร ในพื้นที่ตาควาย และเนิน 350 ระบุว่า ขณะนี้เกิดสถานการณ์การปะทะในพื้นที่ตาควาย และเนิน 350 ฝ่ายเรายังคงปฏิบัติภารกิจควบคุมพื้นที่ และสกัดกั้นการรุกคืบของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติและการประเมินพื้นที่
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายเรามีกำลังพลเสียชีวิตจำนวน 2 นาย ได้แก่ จ.ส.อ.สำเริง คลังประโคน และ พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) นับเป็นรายที่ 18 และ 19
ด้านเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์อาลัยกับทหารไทยพลีชีพเพิ่ม 2 นาย พร้อมรายงานว่า ภายหลังจากการสู้รบอย่างดุเดือดกับทหารกัมพูชา ขณะเข้ายึดคืนพื้นที่อธิปไตยของไทยบนเนินแห่งนี้ เบื้องต้นยังไม่สามารถนำร่างของทหารผู้สละชีพออกจากพื้นที่ได้ เนื่องจากมีการปะทะและสู้รบกันอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มียอดรวมทหารที่พลีชีพในระหว่างการสู้รบที่ชายแดนอยู่ที่จำนวน 19 นาย