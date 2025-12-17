ป.ป.ส.ย้ำชัด! "น้ำท่อมผสมยา" ผิด กม.สั่งเข้มทลาย รง.เถื่อน หวั่นเกิดแหล่งมั่วสุม

นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะในเรื่องของโทษภัยของใบกระท่อม และน้ำต้มกระท่อม ที่มุ่งเน้นการจัดการปัญหา ทั้งการกวาดล้างโรงงานผลิตน้ำกระท่อมเถื่อน ซึ่งเป็นต้นตอของการกระจายสิ่งผิดกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาแหล่งมั่วสุม ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ชักจูงเยาวชนไปในทางที่ผิด พร้อมเตือนสังคมถึงอันตรายของการนำใบกระท่อมไปต้มผสมยาแก้ไอหรือสารเคมี ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำพาเยาวชนก้าวไปสู่ยาเสพติดที่รุนแรงกว่า
สืบเนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 ร่วมกับหน่วยงานภาคี บุกทลายแหล่งผลิตน้ำกระท่อมในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ซึ่งมีพฤติการณ์เปิดเป็นโรงงานขนาดย่อม ลักลอบต้มน้ำกระท่อมบรรจุขวดผสมยาแก้ไอ (Diphenyl) หรือ สี่คูณร้อย จำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนจำนวนมาก จากกรณีดังกล่าว พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. มีความห่วงใยและได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ให้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากการลักลอบผลิตในลักษณะโรงงานเถื่อน มักมีการผสมยาแก้ไอ ยาแก้ปวด หรือสารเคมีอันตราย ทำให้ผู้ดื่มเกิดอาการมึนเมา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทและสมอง เสี่ยงต่อภาวะช็อก หมดสติ และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่ห้ามจำหน่ายให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีแล้ว ยังถือเป็นความผิดที่มีบทลงโทษร้ายแรงตาม พ.ร.บ.อาหาร และ พ.ร.บ.ยา อีกด้วย
ปัญหาที่น่ากังวลคือ การเกิดแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น และนำไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา เช่น การทะเลาะวิวาท การชักจูงกันทำเรื่องผิดกฎหมาย และที่สำคัญคือ เป็นพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ นำพาเยาวชนก้าวไปสู่การทดลองใช้ยาเสพติดชนิดอื่นที่มีความรุนแรงกว่า เช่น ยาบ้า หรือ ไอซ์ ในอนาคต
ทั้งนี้ ขอสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า การบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้าที่ "ต้ม-ผสม-ขาย" น้ำกระท่อม เป็นอำนาจหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งสามารถเข้าจับกุมและดำเนินคดีได้ทันที โดยมีบทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นจำคุก ได้แก่ ความผิดตาม พ.ร.บ.ยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาท
สำนักงาน ป.ป.ส. ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน หรือพบเห็นโรงงาน หรือร้านค้า ที่ลักลอบต้มน้ำกระท่อมผสมยาขายในชุมชน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานและสังคม