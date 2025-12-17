เลขาฯ สกพอ.มั่นใจเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ไม่กระทบการลงทุนพื้นที่ EEC

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า สถานการณ์การสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา เป็นปัจจัยระยะสั้น และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนในไทย เนื่องจากการเข้ามาลงทุนของต่างประเทศในไทย ส่วนใหญ่จะมีเอกชนเป็นแกนนำเข้ามาขยายการลงทุนมากกว่า
ส่วนปัจจัยความน่าลงทุนขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของไทยเอง โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่มีทิศทางเศรษฐกิจชัดเจน และเน้นอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสูง
สำหรับเป้าหมายการลงทุนจริง EEC ตั้งเป้าดึงเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท โดยต้องเป็นเงินลงทุนจริง ไม่ใช่แค่ยอดขอรับการส่งเสริมจาก BOI เท่านั้น
ขณะนี้ตัวเลขในปี 2568 การลงทุนในพื้นที่ EEC ก็เป็นไปตามเป้าหมาย มีเงินลงทุนประมาณ 100,600 ล้านบาท โดยรวมทั้งหมดจะสรุปยอดได้ในปีต้นปี 2569
ส่วนในอนาคตหากการลงทุนในพื้นที่ EEC เกินขีดจำกัดในเรื่องของพื้นที่ สกพอ. ได้เตรียมที่จะขยายพื้นที่ เพิ่มจังหวัดปราจีนบุรี เข้าไปเพิ่มเติมใน 3 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ EEC เดิม คือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
อย่างไรก็ตาม การขยายจังหวัดเพิ่มเติมอีก 1 จังหวัด จะต้องรอหลังการเลือกตั้งให้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาอนุมัติเพิ่มเติมจึงจะสามารถดำเนินการได้