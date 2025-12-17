กกต.ประกาศหลักเกณฑ์สอบนโยบายประชานิยมใช้หาเสียง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา พ.ศ 2568 หรือที่เรียกว่า "นโยบายประชานิยม" ที่นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. ได้ลงนามเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญ นอกจากจะกำหนดให้การกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่จะใช้ในการโฆษณาหาเสียงต้องคำนึงถึงความเห็นของสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และต้องมีการระบุถึงวงเงินที่จะใช้ ที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ ความคุ้มค่าประโยชน์ในการดำเนินนโยบายผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายตามที่มาตรา 57 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กำหนดแล้ว ยังกำหนดเวลาให้พรรคการเมืองต้องรายงานนโยบายดังกล่าวต่อ กกต. ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน
และกำหนดให้ กกต. สามารถตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นชุดหนึ่ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างน้อยต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการเงินการคลัง นโยบายสาธารณะและเศรษฐกิจมหภาค มีหน้าที่ตรวจสอบนโยบายดังกล่าวของพรรคการเมือง เรียกเอกสารหลักฐาน หรือให้พรรคการเมืองชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้ และกรณีที่พรรคการเมืองยังดำเนินการไม่ครบถ้วนถูกต้องคณะกรรมการตรวจสอบก็สามารถเสนอต่อกกต.ให้สั่งพรรคการเมืองดำเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเมื่อตรวจสอบแล้ว สามารถมีข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตต่อนโยบายของพรรคการเมือง เพื่อประกอบการพิจารณาของ กกต. ได้ และเมื่อ กกต. ได้รับรายงานก็ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ทั้งนี้ ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ ซึ่งเป็นเอกสารที่พรรคการเมืองต้องกรอกรายละเอียดเพื่อยื่นต่อ กกต. ยังระบุด้วยว่า การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางที่กำหนดเป็นนโยบายของพรรคการเมืองตามมาตรา 74 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 รวมถึงบทกำหนดโทษกรณีพรรคการเมืองใดไม่ทำรายการให้ครบถ้วน กกต. จะสั่งให้ดำเนินการจัดทำรายการให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 121 ของกฎหมายเดียวกัน