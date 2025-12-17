xs
เงินบาทเปิดเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ที่ระดับ 31.47 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (17ธ.ค.2568) ที่ระดับ 31.47 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดของวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 31.51 บาทต่อดอลลาร์