ต่างชาติเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ทะลุ 30 ล้านคน โกยรายได้ 1.4 ล้านลบ.

น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 8-14 ธ.ค. 68) นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มตลาด โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกว่า 411,000 คน จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในเกือบทุกกลุ่มตลาด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดมาเลเซีย ที่ฟื้นตัวด้านการเดินทางอย่างต่อเนื่อง และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2 สัปดาห์ติดต่อกัน หลังจากชะลอตัวด้านการเดินทางจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ที่เกิดขึ้น อีกทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกล (Long haul) เดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 704,734 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 34,743 คน หรือ 5.19% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 100,677 คน โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน 85,265 คน มาเลเซีย 68,175 คน อินเดีย 58,991 คน รัสเซีย 53,837 คน และเกาหลีใต้ 35,330 คน
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เกาหลีใต้ จีน และรัสเซีย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 21.11% 3.42% 2.67% และ 1.05% ตามลำดับ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1.24%
สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวในสัปดาห์นี้ (15-21 ธ.ค.) คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น จากปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกล (Long haul) และการฟื้นตัวด้านการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดมาเลเซีย การมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาลที่ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย การยกเว้นบัตรตม.6 รวมถึงการกระตุ้น และส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากยิ่งขึ้น
ส่วนภาพรวมการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 14 ธันวาคม 2568 ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมที่ผ่านมาทั้งสิ้น 30,978,606 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 1,439,875 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย 4,303,151 คน จีน 4,270,056 คน อินเดีย 2,339,814 คน รัสเซีย 1,739,828 คน และเกาหลีใต้ 1,474,157 คน