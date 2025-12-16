พาณิชย์เผยเหตุปะทะไทย-กัมพูชา กระทบการค้าชายแดนระยะสั้น

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงสถิติการค้าตามแนวชายแดนไทยในภาพรวมภายใต้สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่เกิดขึ้น ว่า นับตั้งแต่ปิดด่านการค้า ของประเทศไทย ไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อการค้า โดยเฉพาะการส่งออกของไทยในภาพร่วม
ส่วนประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอยู่บ้าง ในฐานะกระทรวงพาณิชย์ดูแลค่าครองชีพ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทําหลายโครงการ เพื่อให้ประชาชนมีค่าครองชีพที่คงที่ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ในขณะที่สินค้าที่ค้าขายสามารถจัดหาได้โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น โครงการธงฟ้า
พร้อมเชื่อมั่นสถานการณ์ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จะผ่อนคลาย หลังพบว่าน้ำมันส่งจากไทย ทาง สปป.ลาว ยืนยันนำใช้หมุนเวียนภายในประเทศ ไม่ได้ส่งต่อ ส่วนการกลับมาเปิดด่านตามปกติ เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง
พร้อมให้ความมั่นใจว่า เราจะผ่านในช่วงวิกฤตสั้นๆ นี้ไปได้ โดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมจะทํางานกับข้าราชการกองทัพและภาคธุรกิจช่วยกันนําพาเศรษฐกิจภาคการค้าของเราผ่านช่วงวิกฤตในช่วงลําบากนี้ ไปได้ด้วยดี
ด้านนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านสื่อสารการตลาด กล่าวว่า สำหรับการท่องเที่ยว ในปัจจุบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาต่อเนื่อง จ.เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี ไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใด ขณะนี้มีจำนวน 31.1 ล้านคน เป้าหมายปลายปี 32 ล้านคน
พร้อมทั้งยอมรับว่า ต่างประเทศมีความเป็นห่วงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้แจ้งเตือนประชากรของตัวเอง และอาจยกเลิกการเดินทางไปสู่ภูมิภาคอื่นไปบ้าง