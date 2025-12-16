จีนจ่อดันนโยบาย "คลอดฟรี" ทั่วประเทศ ปี 2026 ลดภาระพ่อแม่ หนุนมีลูกมากขึ้น

จีนเตรียมผลักดันนโยบาย "คลอดบุตรฟรี” ทั่วประเทศภายในปี 2026 ภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยพ่อแม่จะไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานในการคลอดบุตร หวังลดภาระทางการเงินและแก้ปัญหาอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญต่อโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจจีนในระยะยาว
แผนดังกล่าวจะเพิ่มความคุ้มครองค่าใช้จ่ายตั้งแต่การตรวจครรภ์ก่อนคลอด ไปจนถึงการคลอดบุตรในบริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานตามขอบเขตนโยบายประกันสุขภาพแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม หากผู้ปกครองเลือกโรงพยาบาลระดับพรีเมียม หรือใช้ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อยู่นอกบัญชีประกัน จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มด้วยตนเอง
ขณะเดียวกัน ทางการจีนเตรียมขยายสิทธิประกันการคลอดบุตรให้ครอบคลุมแรงงานอิสระ แรงงานต่างถิ่น และผู้ทำงานในรูปแบบใหม่มากขึ้น ปัจจุบันมีอย่างน้อย 7 มณฑล ที่เริ่มคุ้มครองค่าคลอดแบบเต็มจำนวนแล้ว และระบบประกันการคลอดบุตรครอบคลุมประชาชนราว 255 ล้านคน สะท้อนทิศทางชัดเจนของจีนในการใช้นโยบายสวัสดิการเชิงรุก ดึงความเชื่อมั่นให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจมีบุตรมากขึ้น