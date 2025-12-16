มีผลวันนี้! ยกเลิกเคอร์ฟิวจังหวัดตราด

พลเรือโท อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ลงนามประกาศกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราต เรื่อง ยกเลิกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด
ตามที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ออกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด ในพื้นที่ จังหวัดตราด เฉพาะ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง และอำเภอเมืองตราด ตั้งแต่เวลา 19.00-05.00 น. ลงวันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2568 นั้น
เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ที่ปรากฏภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภายนอกราชอาณาจักรอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด จึงให้ยกเลิกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2568