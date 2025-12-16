เวียดนามคาดนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ทุบสถิติ พุ่งแตะ 21 ล้านคน

กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม เปิดเผยว่า ปีนี้เวียดนามน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 21 ล้านคน หลังจากที่เมื่อวานนี้ (15 ธ.ค.) เวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่ 20 ล้านของปีนี้ ณ เกาะฟูโกว๊ก
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังวิกฤตโควิด-19 โดยย้อนไปเมื่อปี 2564 เวียดนามมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ถึง 160,000 คน เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางช่วงโรคระบาด
รายงานระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้คาดว่าเพิ่มขึ้นเกือบ 20% จากปีก่อนหน้า และจะทุบสถิติเดิมก่อนเกิดโควิด-19 ในปี 2562 ซึ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไป 18 ล้านคน
ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามระบุว่า จีนยังคงเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวหลักในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ คิดเป็นราว 1 ใน 4 ของจำนวนทั้งหมด ตามด้วยเกาหลีใต้ ไต้หวัน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น