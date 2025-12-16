xs
ราคาทองวันนี้ปรับ 17 ครั้ง [-600] รูปพรรณขายออก 64,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ วันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 17 ครั้ง ปรับลดลงสุทธิ 600 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,850 บาท ขายออกบาทละ 63,950 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,580.48 บาท ขายออกบาทละ 64,750 บาท