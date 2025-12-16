xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทยร่วง 12.72 จุด มูลค่าซื้อขาย 30,743.74 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 12.72 จุด หรือ -1.00% ที่ระดับ 1,260.68 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 30,743.74 ล้านบาท