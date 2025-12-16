นายกฯ สั่งตรวจเข้มรถขนน้ำมันที่ผ่านด่านชายแดนไทย

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พูดคุยถึงกรณีรถขนน้ำมัน จำนวนมากที่ไปจอดและติดการตรวจสอบอยู่ที่ทางช่องเม็ก โดยมีข้อสังเกตว่ารถส่งน้ำมันเหล่านี้จะส่งไปยังกัมพูชาผ่านประเทศลาวหรือไม่ ซึ่งเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีได้ประชุมกับ สมช. และได้ขอข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน
ซึ่งทางกระทรวงพลังงานได้ทำการตรวจสอบแล้ว และรายงานว่าในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา จำนวนปริมาณน้ำมันที่ส่งไปยังประเทศลาวจากช่องทางไทยไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งทางกระทรวงพลังงานจะชี้แจงตัวเลข แบบทางการอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ ถ้านายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อกังวลและข้อสังเกตผ่านกระทรวงการคลังไปยัง กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร ว่ารถขนน้ำมันทุกคันที่ผ่านออกจากด่านชายแดนไทยไปยังประเทศลาว ต้องมีการตรวจสอบจุดหมายปลายทางทุกคัน และขอให้ตรวจสอบด้วยความรวดเร็วอย่าให้เป็นอุปสรรคกับประชาชนในส่วนอื่น
ทางกระทรวงคมนาคมเป็นยืนยันว่ารถขนน้ำมันทุกคันมี GPS สามารถตรวจสอบเส้นทางได้และไม่ยินยอมให้รถขนส่งน้ำมันของไทยทันใด ก็ตามเลี้ยวผ่านลาวเข้ากัมพูชาทางนายกรัฐมนตรีและ สมช. ได้กำชับทุกหน่วยงานให้ติดตามเรื่องนี้