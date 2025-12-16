สรท.ยันสินค้ายังเดินเรือ-ส่งออก-นำเข้า ได้ปกติ ทหารจับตาแค่เรือน้ำมันส่งไปเขมร

นายธนากร เกษตรสุวรรณ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การขนส่งทางเรือว่า สถานการณ์ ณ ขณะนี้ ทางทหารด้านความมั่งคงแค่จับตาดูเรือน้ำมันที่จะส่งไปกัมพูชาเท่านั้น ส่วนเรือสินค้ายังเดินเรือได้ตามปกติ จึงยังไม่มีผลใดใด กับการส่งออกนำเข้าสินค้าตามปกติ
ทั้งนี้ จากสถานการณ์เข้มงวดขนส่งทางเรือ ทั้งกระทรวงพาณิชย์ และสมาคมผู้ส่งออก กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งถึงขณะนี้การส่งออกสินค้าและขนย้ายยังดำเนินการได้ตามปกติ โดยบางส่วนมีการเร่งก่อนหยุดยาวบางช่วงทั้งคริสต์มาส เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลตรุษจีน นั่นคือช่วงตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ตรงกับหยุดยาวตรุษจีน โดยผู้ส่งออกมองว่าเป็นภาวะปกติของทุกปี