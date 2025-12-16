คลังเตรียมเก็บภาษีนำเข้าตั้งแต่ 1 บาทแรก เริ่ม 1 ม.ค. 69

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป รัฐบาลจะเริ่มบังคับใช้มาตรการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอากรขาเข้า สำหรับสินค้านำเข้าทุกชิ้น ตั้งแต่มูลค่า 1 บาทขึ้นไป เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและคุ้มครองผู้ประกอบการไทย ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่เก็บอากรขาเข้า และเมื่อเข้าสู่ปี 2569 จะเริ่มจัดเก็บ ทั้ง VAT และอากรขาเข้า ตามพิกัดศุลกากรของสินค้า โดยกรมศุลกากรได้จัดเตรียมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีไว้พร้อมแล้ว และไม่ทำให้การรับสินค้าล่าช้ากว่าปกติ
กรณีนำเข้าทางไปรษณีย์ไทย ทางเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีหน้ากล่อง และหากผู้รับอยู่บ้าน สามารถชำระภาษีผ่าน QR Code ได้ทันที แต่กรณีต้องเดินทางไปรับสินค้าที่ไปรษณีย์ อาจใช้เวลาตรวจเพิ่ม 3–5 วัน เฉพาะกรณีสุ่มตรวจ ส่วนกรณีนำเข้าทางบริษัทขนส่งด่วน (Courier) กรณีนี้บริษัทขนส่งจะสำแดงและชำระภาษีแทนล่วงหน้า ส่วนผู้รับชำระคืนเมื่อรับสินค้า และระยะเวลาขนส่งโดยรวม ใกล้เคียงเดิม
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการนี้จะช่วยลดการสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี และช่วยลดการนำเข้าสินค้าราคาถูกผิดปกติเข้ามากระทบตลาดในประเทศ คาดว่าจะสร้างรายได้เข้ารัฐไม่น้อยกว่าปีละ 3,000 ล้านบาท และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย สำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์หลายแห่งได้เริ่มปรับระบบเพื่อเก็บ VAT ณ ที่จ่าย ตั้งแต่ขั้นตอนสั่งซื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดความยุ่งยากในการชำระภาษีปลายทาง
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยเฉพาะผู้นำเข้าสินค้ามาจำหน่าย ซึ่งตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป จะมีต้นทุนด้านอากรขาเข้าเพิ่มขึ้นตามประเภทสินค้า พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการนี้อย่างรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญ