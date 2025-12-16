นายกฯ กำชับ รมต. ห้ามใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ในการเลือกตั้ง

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี หลังจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ โดยกำชับกับคณะรัฐมนตรีว่า การดำเนินการต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามกติกา ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการเลือกตั้ง และไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ต่อการเลือกตั้ง หากจะลงพื้นที่หาเสียงหรือดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก็ให้ทำนอกเวลางานหรือต้องลาราชการให้ถูกต้อง
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีจะยังคงทำหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมี ครม.ใหม่ แต่ไม่ต้องใช้คำว่า "รักษาการ" โดยจะทำหน้าที่เฉพาะเท่าที่จำเป็น และโครงการต่างๆ จะต้องไม่มีผลผูกพันไปถึงรัฐบาลหน้า และการขอใช้งบประมาณกลางต่าง ๆ จะต้องมีการขอความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)