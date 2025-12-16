xs
มติ ครม.ยกเลิกทำประชามติ MOU 43 – 44 เหตุผูกพันรัฐบาลใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการทำประชามติเรื่องยกเลิก MOU 43 - 44 ไทย-กัมพูชา ว่า มีความเห็นของนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า หากทำประชามติเรื่องนี้อาจจะมีผลผูกพันกับรัฐบาลหน้า และเมื่อมีการหารือแล้วเพื่อไม่เกิดให้ความเสี่ยงก็ถอนเรื่องออกไปก่อน ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา จะทำเรื่องชี้แจงต่อไป

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมครม. ยังเห็นชอบเรื่องการจัดทำคำถามการทำประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมความเห็นของคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กกต.