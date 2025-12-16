ดับฝัน! "คนละครึ่ง พลัส เฟส 2" ไม่เดินหน้าต่อ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 ว่า ต้องเข้าใจว่าตอนนี้พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 มีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 จึงไม่สามารถนำงบกลางมาใช้กับโครงการนี้
อย่างไรก็ตาม หากจะดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ต่อไป ก็คงต้องรอให้สถานะของรัฐบาลกลับมาเป็นปกติก่อน ถึงจะดำเนินโครงการได้
ส่วนกรณีค่าเงินบาท ซึ่งพบว่าแข็งค่าขึ้นกว่า 2.5% ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม เป็นต้นมานั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ได้มอบหมายให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต่อไป
