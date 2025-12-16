"อนุทิน" ย้อนสหรัฐฯ ไปบอกเขมรให้หยุดยิงก่อนจะมากดดันไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ยืนยันว่า รถน้ำมันจอดติดอยู่บริเวณด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว และไม่มีการส่งต่อไปยังกัมพูชา และหากส่งออกไปยัง สปป.ลาว ไทยก็ไม่สามารถสกัดการส่งออกได้ อย่างไรก็ตาม ให้นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการ สมช.เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด
ส่วนความพยายามของกัมพูชาในการใช้เวทีโลกโจมตีว่า ไทยใช้อาวุธหนักตอบโต้ในเหตุการณ์การปะทะชายแดน จะให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการอย่างไร นายอนุทิน ระบุว่า ขอให้ไปดูอาวุธ เวลากัมพูชายิง BM-21 มาทางฝ่ายไทย ใครรุนแรงกว่ากัน
เมื่อถามว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใช้มาตรการทางภาษีกดดันไทยและกัมพูชาให้หยุดยิงนั้น จะมีการตอบไปยังสหรัฐฯ อย่างไร นายอนุทิน ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม โดยระบุเพียงสั้น ๆ ว่า "ไม่ตอบ"
เมื่อถามว่า นานาชาติเข้ามากดดันนั้นจะทำให้เรื่องการหยุดยิงจะไม่เกิดขึ้นใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีใครกดดัน ก่อนจะย้อนถามว่า ใครกดดัน ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่า สหรัฐฯ ใช้มาตรการภาษีกดดันให้ทั้ง 2 ประเทศหยุดยิง นายกฯ ตอบกลับว่า ตนไม่ทราบ
ส่วนกรณีที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกมาระบุว่าสามารถหยุดสงครามได้ นายอนุทิน กล่าวว่า "ไปขอให้กัมพูชาหยุดยิงไทยสิครับ เพราะไทยไม่เคยยิงกัมพูชา"