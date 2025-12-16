xs
ทองปรับแล้ว 12 ครั้ง [-550] รูปพรรณขายออก 64,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำ ณ เวลา 13.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 12 ครั้ง โดยปรับลดสุทธิ 550 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,900 บาท ขายออกบาทละ 64,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,625.96 บาท ขายออกบาทละ 64,800 บาท